NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Gentex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Gentex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gentex-Aktie an diesem Tag 14,56 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 68,681 Gentex-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Gentex-Aktie auf 24,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 690,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,02 Prozent vermehrt.

Gentex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at