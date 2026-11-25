Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Gentex-Investition im Blick
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Gentex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Gentex-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 540,833 Gentex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 524,61 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 24.11.2026 auf 19,46 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 5,25 Prozent.
Gentex war somit zuletzt am Markt 4,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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