NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Gentex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Gentex-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 315,457 Gentex-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Gentex-Aktie auf 23,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 558,36 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,42 Prozent verringert.

Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at