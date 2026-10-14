NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Gentex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Gentex-Anteile bei 31,04 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 322,165 Gentex-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 20,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 723,58 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 723,58 USD entspricht einer negativen Performance von 32,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gentex bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at