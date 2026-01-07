NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren bedeutet

Gentex Aktie
Vor 3 Jahren wurden Gentex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,76 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 34,771 Anteile im Depot. Die gehaltenen Gentex-Papiere wären am 06.01.2026 851,18 USD wert, da der Schlussstand 24,48 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,88 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 5,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
