NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Gentex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Gentex-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 28,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,478 Anteile im Depot. Die gehaltenen Gentex-Anteile wären am 03.03.2026 80,00 USD wert, da der Schlussstand 23,00 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 20,00 Prozent verkleinert.

Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at