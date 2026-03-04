Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Gentex-Anlage unter der Lupe
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Gentex-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 28,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,478 Anteile im Depot. Die gehaltenen Gentex-Anteile wären am 03.03.2026 80,00 USD wert, da der Schlussstand 23,00 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 20,00 Prozent verkleinert.
Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gentex Corp.
Analysen zu Gentex Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gentex Corp.
|19,50
|-0,51%