Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Frühe Investition
|
27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gentex-Papier statt. Der Schlusskurs des Gentex-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Gentex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,706 Gentex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,70 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 26.05.2026 auf 23,93 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 11,30 Prozent.
Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 5,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!