NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Gentex-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Gentex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Gentex-Anteile bei 32,04 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 31,211 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 699,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,41 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,06 Prozent verringert.

Gentex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at