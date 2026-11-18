Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Gentex-Anlage im Blick
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 5 Jahren eingebracht
Das Gentex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Gentex-Papier an diesem Tag bei 37,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,817 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Gentex-Papiers auf 18,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 503,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,61 Prozent vermindert.
Gentex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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