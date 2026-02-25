NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gentex-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Gentex-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,67 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Gentex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 405,351 Gentex-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 9 643,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,79 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,57 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Gentex bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at