NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gentex-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.08.2021 wurde das Gentex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Gentex-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,499 Gentex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (23,65 USD), wäre die Investition nun 768,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,14 Prozent abgenommen.

Gentex war somit zuletzt am Markt 4,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at