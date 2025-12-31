NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Gentex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,807 Gentex-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 23,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,05 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,00 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gentex eine Marktkapitalisierung von 5,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at