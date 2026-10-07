NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Gentex-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,552 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gentex-Anteile wären am 06.10.2026 809,24 USD wert, da der Schlussstand 21,55 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 19,08 Prozent vermindert.

Gentex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at