Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Rentabler Gentex-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gentex von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Gentex-Papier bei 36,86 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Gentex-Aktie investierten, hätten nun 2,713 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Gentex-Papiers auf 21,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,68 USD wert. Das entspricht einem Minus von 42,32 Prozent.
Der Marktwert von Gentex betrug jüngst 4,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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