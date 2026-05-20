Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

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Gentex-Investition im Blick 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Gentex von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Gentex-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,56 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 443,262 Gentex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Gentex-Aktie auf 22,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 048,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,49 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gentex eine Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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