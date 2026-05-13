Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

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Geospace Technologies-Anlage unter der Lupe 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Geospace Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Geospace Technologies-Aktie an diesem Tag 7,82 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 278,772 Geospace Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 882,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,82 Prozent gesteigert.

Geospace Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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