Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Profitable Geospace Technologies-Anlage?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag 9,45 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Geospace Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,588 Geospace Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,00 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 03.02.2026 auf 18,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91,00 Prozent erhöht.
Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 211,32 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corp
|
05.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Geospace Technologies Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geospace Technologies Corp
|9,36
|-41,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.