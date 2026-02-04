NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag 9,45 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Geospace Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,588 Geospace Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,00 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 03.02.2026 auf 18,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91,00 Prozent erhöht.

Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 211,32 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at