Geospace Technologies Aktie

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

Profitable Geospace Technologies-Anlage? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag 9,45 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Geospace Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,588 Geospace Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,00 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 03.02.2026 auf 18,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91,00 Prozent erhöht.

Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 211,32 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

