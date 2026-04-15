Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Geospace Technologies-Anlage unter der Lupe
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.04.2021 wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,50 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 117,647 Geospace Technologies-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 083,53 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 14.04.2026 auf 9,21 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,35 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 119,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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