Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Geospace Technologies-Performance im Blick
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Geospace Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,42 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 15,576 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Geospace Technologies-Anteile wären am 28.04.2026 152,96 USD wert, da der Schlussstand 9,82 USD betrug. Damit wäre die Investition 52,96 Prozent mehr wert.
Am Markt war Geospace Technologies jüngst 134,37 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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