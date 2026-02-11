NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.02.2023 wurde das Geospace Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Geospace Technologies-Papier bei 5,48 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 182,482 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 1 824,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,48 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 134,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

