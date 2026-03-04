Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Performance unter der Lupe
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Geospace Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag 7,47 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,869 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.03.2026 auf 9,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 315,93 USD wert. Das entspricht einem Plus von 31,59 Prozent.
Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 130,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
