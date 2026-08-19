NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Geospace Technologies-Aktie an diesem Tag bei 17,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geospace Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 58,703 Geospace Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 349,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,95 USD belief. Mit einer Performance von -65,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 75,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at