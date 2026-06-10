Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Profitabler Geospace Technologies-Einstieg?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Geospace Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,59 USD. Bei einem Geospace Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,641 Geospace Technologies-Aktien. Die gehaltenen Geospace Technologies-Papiere wären am 09.06.2026 87,66 USD wert, da der Schlussstand 7,53 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,34 Prozent vermindert.
Insgesamt war Geospace Technologies zuletzt 101,08 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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