NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Geospace Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Geospace Technologies-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Geospace Technologies-Aktie letztlich bei 7,01 USD. Bei einem Geospace Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 426,534 Geospace Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 12,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 261,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,61 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 155,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at