NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Geospace Technologies-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Geospace Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Geospace Technologies-Anteile bei 13,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,396 Geospace Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 39,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,34 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 60,50 Prozent.

Geospace Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at