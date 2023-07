NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Geospace Technologies-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 12.07.2018 wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 68,166 Geospace Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 543,29 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 11.07.2023 auf 7,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,67 Prozent verringert.

Alle Geospace Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 101,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

