NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Geospace Technologies-Aktien gewesen.

Am 01.07.2023 wurde das Geospace Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Geospace Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,870 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Geospace Technologies-Papiers auf 6,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,13 USD wert. Das entspricht einem Minus von 12,87 Prozent.

Geospace Technologies wurde am Markt mit 84,66 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at