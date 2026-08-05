Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Lukrative Geospace Technologies-Anlage?
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Geospace Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 8,62 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 160,766 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 8 485,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,15 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Geospace Technologies einen Börsenwert von 97,28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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