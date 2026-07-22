Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Performance unter der Lupe
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Geospace Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,953 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 7,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,56 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 63,56 USD, was einer negativen Performance von 36,44 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich jüngst auf 88,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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