NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien verlieren können.

Die Geospace Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,59 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 602,773 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (7,29 USD), wäre die Investition nun 4 394,21 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56,06 Prozent gleich.

Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 92,97 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at