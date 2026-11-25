Die Geospace Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,236 Geospace Technologies-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 25,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 74,83 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 31,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at