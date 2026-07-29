NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geospace Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien verlieren können.

Am 29.07.2023 wurde die Geospace Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8,02 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 124,688 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 851,62 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 28.07.2026 auf 6,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,84 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich jüngst auf 90,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at