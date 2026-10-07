NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Geospace Technologies-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Geospace Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag 19,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 517,866 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie auf 4,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 428,79 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 75,71 Prozent verkleinert.

Geospace Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at