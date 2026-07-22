NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Geron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.07.2025 wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geron-Anteile bei 1,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 78,125 Geron-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 112,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,50 Prozent vermehrt.

Alle Geron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 923,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at