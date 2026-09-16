Geron Aktie

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WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

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Profitable Geron-Investition? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geron-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Geron-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8 000,000 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (1,31 USD), wäre das Investment nun 10 480,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,80 Prozent angewachsen.

Geron wurde am Markt mit 879,04 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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