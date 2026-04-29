Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Profitables Geron-Investment?
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Geron-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,38 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 72,464 Geron-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 1,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,42 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Geron belief sich zuletzt auf 979,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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