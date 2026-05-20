Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Geron-Performance im Blick 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Geron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,461 Geron-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,26 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 19.05.2026 auf 1,22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,74 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 788,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geron Corp.

mehr Nachrichten