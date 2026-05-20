Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Geron-Performance im Blick
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,461 Geron-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,26 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 19.05.2026 auf 1,22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,74 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 788,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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