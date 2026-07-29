NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geron-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Geron-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Geron-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Geron-Anteile letztlich bei 3,18 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hat, hat nun 314,465 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 455,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,40 Prozent.

Der Börsenwert von Geron belief sich jüngst auf 949,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at