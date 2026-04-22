Geron Aktie

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WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

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Frühes Investment 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Geron-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Geron-Papiers betrug an diesem Tag 3,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 058,104 Geron-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 587,16 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 21.04.2026 auf 1,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,13 Prozent verringert.

Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 998,48 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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