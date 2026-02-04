NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Geron-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Geron-Aktie an diesem Tag bei 2,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 34,364 Geron-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,89 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 03.02.2026 auf 1,51 USD belief. Das entspricht einem Minus von 48,11 Prozent.

Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 981,74 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at