Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Langfristige Performance
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 10 Jahren bedeutet
Die Geron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Geron-Papier bei 1,90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 52,632 Geron-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 48,95 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 03.11.2026 auf 0,93 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 51,05 Prozent.
Der Marktwert von Geron betrug jüngst 597,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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