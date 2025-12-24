Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Geron eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.12.2020 wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Geron-Papier bei 1,62 USD. Bei einem Geron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 617,284 Geron-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Geron-Anteile wären am 23.12.2025 820,99 USD wert, da der Schlussstand 1,33 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 820,99 USD entspricht einer negativen Performance von 17,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 861,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geron Corp.mehr Nachrichten