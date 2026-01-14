NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Geron-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Geron-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Geron-Aktie bei 3,16 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 31,646 Geron-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 1,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,54 Prozent abgenommen.

Geron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 913,24 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at