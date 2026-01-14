Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Performance unter der Lupe
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Geron-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Geron-Aktie bei 3,16 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 31,646 Geron-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 1,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,54 Prozent abgenommen.
Geron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 913,24 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geron Corp.
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.01.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in New York: So performt der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.12.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Geron Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geron Corp.
|1,15
|2,59%