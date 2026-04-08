Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Rentable Geron-Anlage?
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Geron-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Geron-Aktie bei 2,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Geron-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,780 Geron-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (1,74 USD), wäre das Investment nun 84,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,12 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Geron bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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