NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Geron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Geron-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Geron-Anteile 2,76 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 362,319 Geron-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 1,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 597,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,22 Prozent verringert.

Geron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at