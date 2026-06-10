NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 5 Jahren bedeutet

Am 10.06.2021 wurde die Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Geron-Aktie an diesem Tag bei 1,49 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 67,114 Geron-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,17 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 09.06.2026 auf 1,12 USD belief. Mit einer Performance von -24,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Geron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 725,30 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at