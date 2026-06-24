Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Lukrative Geron-Anlage?
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Geron-Anteile bei 1,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6 451,613 Geron-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 709,68 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 23.06.2026 auf 1,35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,90 Prozent eingebüßt.
Alle Geron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 858,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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