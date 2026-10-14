Geron Aktie

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WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

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Lukrative Geron-Anlage? 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geron-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.10.2025 wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 80,645 Geron-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,77 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 13.10.2026 auf 1,20 USD belief. Mit einer Performance von -3,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Geron bezifferte sich zuletzt auf 777,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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