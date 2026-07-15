NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Geron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Geron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Geron-Anteile an diesem Tag 2,66 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 759,398 Geron-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 5 187,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -48,12 Prozent.

Geron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 910,56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at