Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Langfristige Investition
|
15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor 10 Jahren angefallen
Die Geron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Geron-Anteile an diesem Tag 2,66 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 759,398 Geron-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 5 187,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -48,12 Prozent.
Geron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 910,56 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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