Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Gilead Sciences-Performance im Blick 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Gilead Sciences gewesen.

Gilead Sciences-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 85,82 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investierten, hätten nun 116,523 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 872,76 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Anteils am 28.05.2026 auf 136,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,73 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Gilead Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 165,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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